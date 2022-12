Piadine romagole | ricetta originale

Leggi su velvetmag

(Di domenica 4 dicembre 2022) Le, tipiche della Romagna, sono semplicissime da preparare e possono essere farcite davvero con qualsiasi condimento. Che la preferiate con i salumi oppure con le verdure, la piadina, è un alimento estremamente versatile per questo si possono provare abbinamenti infiniti. Salato e anche dolce! Tra i nostri preferiti rientra sicuramente il tradizionale romagnolo doc rucola e squacquerone (a cui spesso si abbinano i pomodorini) o un classico tra classici – più nazionale – prosciutto e mozzarella. Semplice, ma davvero gustoso, d’altronde chi è che non ama la mozzarella filante di una bella piadina calda?romagnole:Ingredienti per la preparazione di 6: 350g farina 00 150ml acqua 12g sale 7g lievito istantaneo per80g ...