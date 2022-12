Francesca Cipriani si è sposata | Alfonso Signorini è il testimone ma non si presenta | sostituito da Giucas Casella

(Di domenica 4 dicembre 2022) Avrebbe dovuto essere uno dei testimoni di nozze diCirpriani e Alessandro Rossi, ma qualcosa è andato storto., infatti, dopo aver accettato l’invito e l’importante ruolo, nel giorno più bello della coppia, ha dato buca. Il celebre conduttore del Grande Fratello Vip da ospite d’eccezione si è trasformato nell’assente più importante del matrimonio che si è celebrato sabato 3 dicembre. L’assente illustre A dare la notizia della mancata presenza diè stato l’influencer Amedeo Venza nella sue storie su Instagram. Con un dettagliato reportage social, Venza ha postato molte foto del matrimonio dirivelando anche che il, forse più atteso, non si èto alla ...

è convolata a nozze con Alessandro Rossi e pare avesse scelto Alfonso Signorini come testimone. Lui da buca. Nella giornata di ieri si è sposata, l a nota ...Katia Ricciarelli è stata invitata alle nozze dima non si è presentata. Altro vip assente, ma per quale motivo Katia Ricciarelli è stata la grande assente al le nozze di, l a showgirl che si è sposata nella ...Francesca Cipriani ha sposato il compagno Alessandro Rossi, che le aveva chiesto la mano un anno fa quando Francesca stava partecipando al “Grande Fratello Vip”. Un anno dopo si sono giurati amore ...Francesca Cipriani si è sposata con l'arredatore Alessandro Rossi. Grande assente Alfonso Signorini, testimone della sposa ...