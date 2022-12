Formazioni ufficiali Francia Polonia | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 4 dicembre 2022) Alle 16 andrà in scena il terzo ottavo di finale dei Mondiali in Qatar. Ecco lediEcco ledi(4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. All. Deschamps.(3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior; Cash, Szymanski, Krychowiak, Frankowski; Zielinski, Kaminski; Lewandowski. All: Michniewicz L'articolo proviene da Calcio News 24.

