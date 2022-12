Demet Özdemir | la notizia fa impazzire i fan | ora è ufficiale

(Di domenica 4 dicembre 2022) Perquesto è stato un anno ricco di importanti traguardi. L’attrice protagonista di Daydreamer, infatti, dopo essere convolata a nozze è tornata a capofitto nel mondo delle serie tv, ottenendo anche ruoli abbastanza importanti. Adesso l’interprete, infatti, sarà protagonista di una nuova fiction turca. Novità importanti per la star della Turchia,, spesso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Nello stesso periodo,Ozdemir è apparsa lontana dal marito Oguzhan Koc , e si è parlato di crisi matrimoniale scaturita proprio dal ritorno dell'ex Yaman in patria . Il pettegolezzo ha fatto il ...Si è vociferato che Yaman fosse triste per un'incomprensione con Francesca Chillemi, sua partner sul set di Viola come il Mare , ma si è parlato anche di un ritorno di fiamma conOzdemir , che ...