Che Qatar è successo? Ep 15 La Francia e l’Inghilterra dominano

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 4 dicembre 2022) Gli ottavi di finale entrano sempre di più nel vivo e le sfide die Inghilterra contro Polonia e Senegal possono regalare gran calcio. La fase a eliminazione diretta è sempre il momento più emozionante del Mondiale, con gli ottavi di finale che sono quello spartiacque determinante per dare modo alle più importanti squadre modo di poter mettersi in evidenza. In questa domenica ci sono due partite di altissimo livello, ma che sembrano un vero e proprio scontro tra Davide contro Golia, perchée Inghilterra sembrano davvero essere troppo superiori rispetto a Polonia e Senegal. LaPresseFrancesi e inglesi sono stati in grado di poter vincere il loro girone iniziale, mentre polacchi e senegalesi sono stati in grado di agguantare all’ultimo minuto il passaggio tra le migliori sedici del mondo, ma adesso andiamo a vedere come sono andate nel ...