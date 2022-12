Verona | Zaffaroni | «Consapevole delle difficoltà»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 dicembre 2022) Le parole di Marcodopo la nomina come nuovo allenatore dell’Hellasper affiancare Bocchetti Dopo l’ufficialità come nuovo allenatore dell’Hellas, Marcoha parlato ai canali ufficiali del club gialloblù tramite un comunicato. PAROLE – «Ringrazio il Presidente Maurizio Setti, il Responsabile Area Tecnica Francesco Marroccu e il Direttore Sportivo Sean Sogliano per la fiducia che mi hanno dimostrato. Sono orgoglioso per l’incarico ricevuto eche tutti insieme dovremo affrontare e superare, per provare a risalire in classifica. Concentrerò tutte le mie forze e le mie energie al campo insieme a Mister Bocchetti, a tutto lo staff e ai giocatori. Questa lunga pausa di campionato ci permetterà di conoscerci ...