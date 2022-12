Ucraina | ultime notizie G7 e Australia si uniscono a Ue su price cap a petrolio russo

(Di sabato 3 dicembre 2022) Putin rimane ”aperto a colloqui”, ma per la Russia è impossibile accettare la condizione posta dagli Usa per le trattative sull’, cioè che prima le truppe di Mosca lascino il territorio ucraino. Biden aveva aperto alla possibilità di parlare con Putin, purché mostri “segnali di volere cessare la guerra”. Il 13 dicembre conferenza internazionale a Parigi per raccogliere aiuti per Kiev. Putin definisce ”distruttiva” la linea dei Paesi occidentali, ”compresa la Germania”, accusandoli per le armi fornite a Kiev

