Traffico Roma del 03-12-2022 ore 17 | 30

(Di sabato 3 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto è stata chiusa in direzione del Foro Italico la galleria Giovanni XXIII a seguito di un incidente ripercussioni per ildella zona ancora chiusa alper allagamento via della Marcigliana tra la Salaria è la centrale elettrica sempre in conseguenza del maltempo e degli allagamenti rallentamenti sul lungotevere di San Paolo all’altezza del piazzale Edison di anche sulla via del mare in prossimità di via del Cappellaccio qui il transito avviene a senso unico alternato in via della Marcigliana si sta procedendo alla rimozione del fango dalla carreggiata rallentamenti tra il raccordo è via di Tor Pagnotta mentre sono stati rimossi gli alberi caduti in piazzale Morelli che è stato riaperto alfile perintenso sul ...