Teheran minaccia «tolleranza zero» alla vigilia di due scioperi | l’aiuto russo per spegnere le proteste

Leggi su open.online

(Di sabato 3 dicembre 2022) Continuano lein Iran esplose dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda morta lo scorso 16 settembre dopo essere stata arrestata dpolizia morale perché non aveva indossato correttamente l’hijab. E dopo l’annuncio delle massicce mobilitazioni indette da studenti e lavoratori per le giornate tra il 5 e il 7 dicembre, il Consiglio di Sicurezza dell’Iran ha annunciato che «le forze di sicurezza faranno fronte a qualsiasi disturbo dell’ordine pubblico e a qualsiasi assembramento illegale, a qualsiasi livello e in qualsiasi luogo, con decisione e con». Il governo diha infatti pubblicato un report in cui si afferma che oltre 200 persone hanno perso la vita sin dall’inizio delle. Tra le vittime, secondo quanto scritto nel report, ...