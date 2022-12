Olanda-Stati Uniti | passaporti e pittori | cappelli e castori

(Di sabato 3 dicembre 2022) Oggi al Mondiale si gioca il primo ottavo di finale,-Usa. Quanti olandesi hanno contribuito a “fare” glid’America? Ovvero quando sangue nederlandese scorre tuttora nel calderone genetico a stelle-e-strisce? Impossibile a dirlo. Diciamo pure, per metterla giù in modo ecumenico che i nordamericani sono “cugini” di mezzo mondo; più terra-terra, che la loro ontologica “bastardezza” è la dimostrazione che la storia e la natura dell’uomo va avanti, e va avanti forse meglio, se si ha una certa pratica consuetudine con l’ibridazione. Una pur frettolosa lista di americani famosi che hanno radici olandesi non può non annoverare i Roosevelt, e il capostipite Claes, che ancora si firmava Rosenvelt e che nel 1652 acquistò quarantotto acri in quella che adesso è la Midtown di Manhattan, più o meno intorno all’Empire State ...

