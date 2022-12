Mondiali | Corea del Sud | i tifosi festeggiano la qualificazione | VIDEO

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ai2022 in Qatar le sorprese non finiscono mai: ladel Sud batte il Portogallo e si qualifica. Ecco l'esultanza dei

...caviglia destra rimediata nella prima partita del Brasile ai, riprende oggi ad allenarsi con il pallone. A dare la notizia il medico della nazionale. Il Brasile lunedì affronterà la..., si qualificano agli ottavi: Portogallo, Brasile, Olanda, Usa, Argentina, Australia, Giappone, Croazia, Inghilterra, Senegal, Francia, Polonia, Marocco, Spagna, Svizzera edel Sud ...Considerata la situazione di classifica del Portogallo, contro la Corea, CR7 non sarebbe neanche dovuto scendere in campo, per dare spazio a chi ha giocato meno. Alcuni dei suoi compagni, infatti, ...Ma con chance ben diverse di vincere il Mondiale, nonostante la più quotata (il Brasile) sia senza il suo fenomeno (Neymar). I verdeoro giocheranno contro la Corea del Sud agli ottavi e potenzialmente ...