TGCOM

commenta Nuovodidi fronte a Lampedusa . Secondo un primo bilancio, quaranta persone sarebbero state tratte in salvo, mentre altre sono disperse. Secondo quanto riferito dai testimoni, l'...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anchedei bambini: prescrizione per i due ufficiali di Guardia costiera e ... Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: 40 in salvo e 3 dispersi Nuovo naufragio di migranti di fronte a Lampedusa. Secondo un primo bilancio, quaranta persone sarebbero state tratte in salvo, mentre altre sono disperse. Secondo quanto riferito dai testimoni, l'imb ...L'imbarcazione si è ribaltata quando si è avvicinato il mezzo di soccorso, secondo quanto emerso le persone a bordo si sarebbero spostate su un lato facendo rovesciare il natante, 40 di loro sono ...