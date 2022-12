Mediaset | non vedremo più Gerry Scotti | cos’è successo

(Di sabato 3 dicembre 2022) News Tv. Come cambiano i palinsesti dia partire da gennaio 2023? Da poco, la rete ha pubblicato i nuovi palinsesti: ci saranno grandi novità a partire dal prossimo anno. Innanzitutto dovremo dire addio a. Caduta Libera non ci farà più compagnia nel pre-serata di Canale 5. Chi prenderà il suo posto? In compenso, sono molti i programmi che ritorneranno nel 2023.pubblica i palinsesti, cosa cambia dal 2023: i programmi in onda la sera Ritorneranno su Canale 5 a partire da gennaio, molti programmi ai quali siamo affezionati. Tornerà Piero Chiambretti, ma anche lo show dei record. Arriva la conferma anche per Felicissima Sera con Pio e Amedeo. Maria De Filippi ci terrà compagnia tutti i sabati, prima con C’è Posta per Te che ricordiamo partirà già a gennaio, poi con il serale di ...

Libero Magazine

Oggi torna ma cambia orario. L'appuntamento con il salotto di e i suoi ospiti viene anticipato (per oggi esi sa per quanto) alle 14.10 ealle 16.00 come di consueto. Una scelta chepotrebbe aver fatto per dribblare le dirette dei . Da oggi infatti iniziano gli ottavi di finale. Verissimo, le anticipazioni di oggi: ospiti ...... distanziamento e riti - La lettera della Presidenza premette che 'la normativa di prevenzione dalla pandemia da Covid - 19è stata oggetto di interventi recenti del governo. Sembra, tuttavia, ... Mediaset sposta 4 canali (per vederli serve un nuovo televisore) Nonostante polemiche e alti e bassi, Signorini continua a portare avanti con successo la settima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo Alessandro ...Per portarlo sotto il Vesuvio servirà un'offerta congrua, non meno di 15-20 milioni, anche perché il 10% andrà nelle casse del Manchester City. Il club azzurro, per abbassare il prezzo, potrebbe ...