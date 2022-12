Iran | rasa al suolo la casa dell' atleta di arrampicata Condannata a morte l' allenatrice di pallavolo

Dalla casaal suolo della campionessa di arrampicata che gareggiò senza velo all'allenatrice di pallavolo condannata a morte, aspettando ...Dato che i pasdaran, la polizia, la polizia morale e l'Ayatollah hanno appreso tale notizia, hanno optato per fare tabulacolpendo i manifestanti. Il Consiglio di Sicurezza dell'ha ...Condannata a morte per aver partecipato alle proteste contro il regime. Fahimeh Karimi, allenatrice di pallavolo e madre di tre figli è stata arrestata durante una manifestazione a Pakdasht, nella… ...Le proteste in Iran dovranno fare i conti con il programma di tolleranza zero del governo. Aumentano le minacce del regime.