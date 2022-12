Alex Jones ci riprova | il complottista Usa dichiara bancarotta per non risarcire le vittime della Sandy Hook

Leggi su open.online

(Di sabato 3 dicembre 2022)l’ha rifatto: hato. Se a luglio are fallimento era stata la sua società, madre di uno dei più grandi siti di complottismo americano – Infowars – ora è l’uomo in carne ed ossa a sostenere di non avere un quattrino. O meglio, il più grandestatunitense sostiene di avere circa 2 milioni di dollari intestati a suo nome, ma sono spiccioli in confronto al miliardo che un tribunale del Connecticut gli ha ordinato dialle famiglie dellesparatoria del 2012 nella scuola elementare didi Newton (Connecticut), che gli hanno fatto causa nel 2018 per lo stalking e le vessazioni subito in seguito alle falsità diffuse da ...