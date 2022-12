Addio alla riserva di lusso | il Real pesca il sostituto dalla Serie A

Leggi su calciomercatonews

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il club madrileno vuol contare ancora sul suo talento, troppo spesso in panchina e oggi infelice, ma in caso di partenza è tempo di sbirciare in casa Inter Carlo Ancelotti… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.