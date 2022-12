Ufficiale | cancellato il GP Cina 2023

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Anche nel, niente GP di. La notizia è stata ufficializzata dalla Formula 1 che, osservando le linee guida anti Covid nella nazione cinese, non ha potuto far altro che prendere atto dell'...

Anche nel 2023, niente GP di Cina . La notizia è stata ufficializzata dalla Formula 1 che, osservando le linee guida anti Covid nella nazione cinese, non ha potuto far altro che prendere atto dell'...... il quotidianodel Partito comunista cinese. L'articolo, ora, ha riportato come i risultati di alcuni test per la rilevazione del virus, inclusi alcuni condotti a Shanghai e ...Le complicazioni del Paese legate al Covid hanno costretto gli organizzatori ad alzare nuovamente bandiera bianca.MONDIALE 2023 - Ufficiale la decisione di cancellare la gara che si sarebbe dovuta disputare il 16 aprile: la cancellazione, come spiega la Formula 1, è dovuta alle difficoltà legate alla pandemia di ...