Toyota Hilux Fuel Cell - Al via lo sviluppo del pick-up a idrogeno

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lasta sviluppando un prototipo alimentato abasato sull'. Il progetto è firmato da un consorzio che include la ingleseMotor Manufacturing,Motor Europe, Ricardo, ETL, D2H e Thatcham Research e sarà finanziato attraverso il programma governativo inglese Advanced Propulsion Centre (APC).Il powertrain della Mirai sull'. Il powertrain scelto per la trasformazione è quello di tipo(di seconda generazione) utilizzato dalla berlinaMirai. Il programma prevede l'assemblaggio di un lotto di prototipi nella fabbrica di Burnaston nel corso del 2023: questi saranno utilizzati per i test e per lo, con lo scopo finale di dare vita ad una produzione in serie limitata ...

Vogliamo ringraziare il governo del Regno Unito per il finanziamento che consentirà al consorzio di studiare lo sviluppo di un propulsore Fuel Cell per, sostenendo la nostra ambizione di ......del progetto è quello di adottare componenti di celle a combustibiledi seconda generazione (come quelli utilizzati nell'ultimaMirai) per la trasformazione del pick - upin un ...Guidata dall'evoluzione della domanda dei clienti e dall'approccio olistico di Toyota alla mobilità in tutti i settori, l'azienda ha identificato una nuova opportunità nel mercato dei veicoli commerci ...Da pioniere dell’ibrido, Toyota ha sempre sostenuto un approccio olistico verso la mobilità sostenibile. Lo dimostra l’attuale gamma prodotto, che include modelli ...