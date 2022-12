Spezia | in arrivo i primi due rinforzi

Commenta per primo Losi rinforza sul mercato invernale: sono inil terzino sinistro portoghese classe 1998 Joao Moutinho dall'Orlando City (visite mediche già fatte in attesa dei documenti a fine mese per ...... 7.8 a Savona Istituto Nautico, 8.9 a Imperia Centro Funzionale, 3.9 a La. Dal pomeriggio di ... Nella notte, poi, ecco l'della perturbazione che porterà piogge deboli ma diffuse e ...3.9 a La Spezia. Dal pomeriggio di oggi le nubi cominceranno a interessare diffusamente la nostra regione, accompagnate da un rinforzo dei venti settentrionali sul centro Ponente. Nella notte, poi, ...3.9 a La Spezia. Dal pomeriggio di oggi le nubi cominceranno a interessare diffusamente la nostra regione, accompagnate da un rinforzo dei venti settentrionali sul centro Ponente. Nella notte, poi, ...