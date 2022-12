Processo Open Arms | l’ex ministra Trenta accusa Salvini | «Le decisioni erano sue Mi rifiutai di controfirmare»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tre ministri del governo Conte I, nell’aula bunker dell’Ucciardone, per l’udienza del. Matteoè imputato, a Palermo, per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio: tre anni fa, ad agosto, nelle vesti di ministro dell’Interno bloccò lo sbarco di 147 persone a bordo della nave dell’ong spagnola. Oltre all’attuale vicepremier, accompagnato dalla senatrice e sua avvocata Giulia Bongiorno, ci sonodella Difesa Elisabettatitolare delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. La testimonianza di, di fatto, è un’nei confronti di: «Lesull’assegnazione del porto sicurodel ministro ...

Così l'ex ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, che ha deposto come teste nell'udienza delArms nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, dove Salvini, all'epoca dei fatti ...A Palermo per ilArms dove è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, Salvini ne ha approfittato per riunire la sua classe dirigente: c'erano i due assessori della ...Sono le parole dell’ex ministro Danilo Toninelli che sta deponendo al processo Open Arms che vede l’attuale ministro delle Infrastrutture accusato di sequestro di persona. Bisogna contestualizzare il ...Matteo Salvini è a processo per la vicenda Open Arms, quando era ministro dell’Interno nel 2019 e impedì alla nave della Ong di sbarcare in Italia. A deporre, anche l’ex ministro delle Infrastrutture ...