Pd | Verini | ' manifesto 2007 ancora valido | giudizi liquidatori tipici di vocazione minoritaria'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Roma, 2 dic (Adnkronos) - "Ero in aula al Senato, per l'informativa sulla tragedia di Ischia e non ho potuto partecipare alla prima riunione del Comitato per la Costituente. Ho letto qualche ricostruzione e qualche sintesi di interventi. Mi sono parsi singolari per la loro approssimazione e superficialità circa ilo suldei Valori del. Era ed è quello uno dei punti di elaborazione più alti della sinistra democratica italiana, elaborato da personalità di altissimo livello e spessore delle culture e delle esperienze progressiste, socialiste, laiche e cattolico-democratiche, ambientaliste e femministe". Lo scrive su Facebook il senatore del PD Walter. "Undi principi e valori che richiede anche profondi aggiornamenti di analisi e di proposte di programma, per i ...