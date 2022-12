Merlino sarebbe pronta a lasciare La7 per Mediaset | ecco che programma vorrebbe

Leggi su biccy

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dal 2011 Myrtaconduce L’Aria Che Tira a La7, ma le cose potrebbero cambiare molto presto. Ieri i rappresentanti sindacali hanno pubblicato una lettera dopo le segnalazioni di alcuni collaboratori della conduttrice, che l’hanno accusata di comportamenti ‘incivili e maleducati’. A 24 ore da questa ‘busta gold choc’ Dagospia oggi ha rivelato che lanei mesi prossimi potrebbeil posto fisso a La7 per approdare a. Chela giornalista? Sembra che Myrta preferirebbe una trasmissione settimanale come Fuori dal Coro o Diritto e Rovescio e non un contenitore quotidiano come quello che conduce attualmente alla corte di Cairo. Ma rumor a parte, per adesso non è arrivata nessuna replica ufficiale alla lettera dei sindacati. Possibile che la ...