LIVE Sci di fondo | 10 km Lillehammer 2022 in DIRETTA | Diggins si inserisce nella sfida Svezia-Germania | Comarella lontana Klaebo non parte

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.42: H. Weng al traguardo è seconda a 11? dalla testa 11.41: Karlsson chiude a 21? dalla testa, seconda al traguardo.mantiene 1?6 di vantaggio su Hennig al km 5.6 11.40: Kalvaa quinta al km 5.6 a 12? da Hennig 11.39: In calo Andersson al km 8.2: 9? da Hennig,però è in testa al km 4.9 con 2? di vantaggio su Hennig 11.38: Hennig soffre nel finale e chiude con un vantaggio di 22? su Fossesholm. Potrebbe essere gara da vittoria per la tedesca 11.38: Fossesholm in testa con 3? di vantaggio al traguardo su Eiduka 11.37: Karlsson a 16? da Hennig al km 8.2, al km 6.6 Andersson ha 4? di ritardo da Hennig 11.36:è seconda al km 3.3, Slind quarta al traguardo 11.36: Bergane quarta al traguardo. Hennig in testa anche al km 5.6 con 2? di ...

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2022 - 2023 Venerdì 2 dicembre
Diretta tv su RaiSport+HD (discesa femminile in differita alle 22.00), Eurosport 2 Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player Diretta testuale su OA Sport STARTLIST DISCESA LIBERA MASCHILE BEAVER CREEK 1 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon 2 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer 3 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head