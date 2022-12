LIVE Camerun-Brasile 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Martinelli dal primo minuto

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SERBIA-SVIZZERA DALLE 20.00 19.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due squadre. 19.45 Un mancato successo dello vedrà eliminato dalla fase a gironi del Mondiale per la sesta volta consecutiva, avendo raggiunto l’ultima fase a eliminazionenel 1990. 19.40 Ildeve ancora sfidare un tiro in porta ai: prima nazionale a non aver subito un tiro in porta nelle prime due sfide di un torneo dalla Francia nel 1998. 19.35 Dopo aver mantenuto la porta inviolata in tre delle prime quattro sfide di Coppa del Mondo, ilha ottenuto un solo clean sheet nelle successive 21 sfide nella competizione (46 gol subiti). 19.30 ...