L’innovazione a portata di click | la Fondazione Cotec lancia Easy To Tech

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 dicembre 2022) LaTo, piattaforma digitale per promuovere online e gratuitamente l’educazione sulle nuove tecnologie a beneficio di tutti e in particolare del mondo della scuola Per il presidente Luigi Nicolais “contribuire ad allargare la cittadinanza digitale vuol dire anche e soprattutto ampliare l’area della consapevolezza, delle abilità e delle capacità per consentire a tutti di cogliere al meglio le opportunità di una società in piena evoluzione”. L’appuntamento è per lunedì 5 dicembre alle 10 presso il Consiglio nazionale delle ricerche – Aula Marconi – Piazzale Aldo Moro 7, Roma. L’informazione digitale per tutti e, in particolare, per il mondo della scuola. È questo l’obiettivo diTo, ultimo progetto in ordine di tempo della ...