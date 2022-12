QUOTIDIANO NAZIONALE

La vicenda del 26enne schiantatosi contro un albero fa riflettere. Il regista Francesco Bruni esplora nei suoi film il mondo dei giovani:. 'Non pretendiamo che siano come noi, hanno bisogno di ...IL DRAMMA Lae la morte, parla la mamma di Riccardo: 'Non volevo deluderci. Mi sento responsabile' Riccardo aveva fatto credere a tutti che il giorno dopo si sarebbe laureato in Scienze ... La finta laurea e la morte "I nostri figli fragili Generazione sfiduciata che deve fingersi forte" La finta laurea e la morte "I nostri figli fragili Generazione sfiduciata che deve fingersi forte" La vicenda del 26enne schiantatosi contro un albero fa riflettere. Il regista Francesco Bruni esplora ...