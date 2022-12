Givova Scafati – NutriBullet Treviso | per Imbrò e Logan uno scontro più sentito degli altri

Leggi su seriea24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Quella train programma domenica per il nono turno di Serie A UnipolSai 2022/23 non sarà una partita come le altre per Davide Matteo. I due infatti, oggi uno affianco all’altro in Campania, nelle scorse stagioni sono stati a lungo protagonisti con la maglia della formazione veneta contribuendo in maniera sensibile ai traguardi e ai successi raggiunti dal team biancoazzurro tra A2 e Serie A. Inevitabile, dunque, che la sfida del fine settimana abbia una valenza particolare per entrambi i cestisti, pronti a riaffrontare un pezzo del proprio passato in unoreso ancor più importante dalla situazione di classifica delle due compagini coinvolte, ad oggi appaiate all’ultimo posto della graduatoria con 4 punti dopo otto ...