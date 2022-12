Giappone | Moriyasu | “Lottato fino alla fine come una squadra”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) “Credo che i giocatori abbiano combattuto con tenacia e fiducia. Il primo tempo è stato una dura battaglia. Loro hanno continuato a credere di potercela fare ed è stato un bene che abbiano. Soprattutto, credo che siamo riusciti a vincere grazie al sostegno dei tifosi e all’amore di tutti coloro che hanno inviato il loro supporto dal, anche se lì era mattina presto”. Queste le parole di Hajimeriportate da Nikkan Sports al termine della vittoria delsulla Spagna. “Abbiamo cercato di contenere il più possibile, cercando poi di segnare. I giocatori ci stanno dando una visione nuova e diversa in meritopossibilità di competere sulla scena mondiale. Ora ...

Parecchio su cui riflettere pernell'intervallo: per approdare agli ottavi, ildovrà cambiare marcia.Il metodoha ribaltato le due big del gruppo E e così ilha centrato il primo posto , con le Furie Rosse seconde e la Germania eliminata. QUESTIONE DI CONVENIENZA - Il...Si sono da poco concluse le partite delle 20 di Qatar 2022. Il girone E si è concluso con un risultato clamoroso: grazie alla vittoria per 2-1 contro la Spagna, al gol di Morata ...Colpo grosso del Giappone nell'ultimo turno del Gruppo E ai Mondiali qatarioti ... In avvio di ripresa la compagine di Moriyasu ribalta però clamorosamente la situazione, trovando due reti nello ...