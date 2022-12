LA NAZIONE

L'iniziativa della Fondazione Solidarietà Caritas, sul sito "La spesa che vale" è possibile donare un menù per le ...... nel capoluogo giuliano è stato indetto anche uno sciopero aziendale di 4 ore, con sit in, dadi Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uiltrasporti, Faisa - Cisal, Ugl, Usb. Acentro bloccato per un ... Firenze, parte la campagna per donare pranzo di Natale agli ospiti delle mense dei poveri (ANSA) - FIRENZE, 02 DIC - Una nuova sezione del sito di Regione Toscana ... Il tutto risponde alla precisa volontà di rendere "Il Pnrr conoscibile in ogni sua parte da ogni cittadino e non solo: ...(askanews) - In prima assoluta italiana al Teatro della Pergola di Firenze, arriva "La Colonia", testo utopistico ... La compagine di interpreti, che fa parte de la "Compagnia di Sala Prove", nata una ...