(Di venerdì 2 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Il mercatono sta soffrendo. Se parliamo solo delle, storicamente aveva avuto punte di 2 milioni died era il terzo o quarto mercato in. Oggi invece ci stiamo attestando su un valore intorno a 1,3 milioni e quest'anno forse difficilmente raggiungeremo 1,4 milioni”. Lo ha detto Michele, presidente di Unrae (Unione Nazionale Rappresentantiveicoli Esteri), intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress ?conomy.Per, che è anche presidente e amministratore delegato di Volvo Car, questa situazione “oggi si giustifica per due motivi: il primo è sicuramente la mancanza dei materiali e il secondo è la confusione che regna nel mercatono. C'è un ...

Nella settima puntata di Italpress conomy, Claudio Brachino affronta i principali temi economici del momento e intervista Michele, presidente e Ad di Volvo Care presidente di Unrae, e ...... insi sta perdendo terrendo sul 4% del 2021'. 'I grandi ed epocali cambiamenti che stanno ... ha affermato Michele, Presidente dell'UNRAE. 'Al nuovo esecutivo - sottolinea- ... Crisci “In Italia le auto più anziane d'Europa, serve un piano” Per Crisci, che è anche presidente e amministratore delegato di Volvo Car Italia, questa situazione “oggi si giustifica per due motivi: il primo è sicuramente la mancanza dei materiali e il secondo è ...Le crisi economiche e la pandemia hanno messo in luce tutte le fragilità del sistema lavoro in Italia, accentuando il divario tra lavoratori con le professionalità più elevate e quelli con meno compet ...