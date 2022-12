Caso Soumahoro | l’avvocato della moglie | «Vittima di diffamazione | non si è arricchita con la coop»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Liliane Murekatete,di Aboubakar, ha assuntoLorenzo Borrè per ilerative che ha coinvolto la sua famiglia. «Ho un incarico, non per procedimenti penali, ma per difendere la reputazionesignora dagli attacchi diffamatori mossi da alcuni settoristampa: essersicon laerativa, avere avuto agevolazioni rispetto ad altri dipendenti laddove invece non ha preso lo stipendio negli ultimi mesi». Il legale, all’Ansa, ha ribadito che Murekatete, seppure in passato abbia ricoperto incarichi nelle società coinvolte, non è indagata dalla procura di Latina. «Non mi risulta che la signora Murekatete sia stata convocata dai magistrati. D’altronde si è dimessa da diverso tempo – ha ...

