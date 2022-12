Trasforma casa in un mercato del falso | scoperto e denunciato dalla Gdf

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Pescara -in una boutique del, ma viene scovatoGuardia di Finanza di Pescara e, i militari agli ordini del colonnello Antonio Caputo hanno sequestrato centinaia di capi e accessori contraffatti, copie false di noti brand della moda nazionale e internazionale, accuratamente stoccati inprima di essere commercializzati abusivamente. Il blitz è scattato nell'ambito del piano d'azione denominato "Stop Fake". A finire nei guai un disoccupato di etnia senegalese, trovato inin flagranza dei reati di contraffazione e ricettazione. Per l'uomo è scattata la denuncia. Durante una perquisizione i finanzieri hanno rinvenuto negli angoli dell'abitazione una sorta di piattaforma logistica del fake. Un magazzino in house, deposito di ...

Agenzia ANSA

Trasforma casa in un mercato del falso, denunciato da Gdf - Abruzzo Piano d'azione "Stop Fake": trasforma l'abitazione nella sede di una boutique del falso. Denunciato per contraffazione e ricettazione un senegalese cui sono stati sequestrati centinaia di pezzi, tra v ...