Scenario internazionale - Bruxelles approva l' acquisizione di LeasePlan da parte di ALD

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La Commissione Europa hato l'dadi ALD Automotive di, un'operazione da 4,9 miliardi di euro. In questo modo si viene a creare uno dei maggiori gruppo mondiali del noleggio, con una flotta stimata in circa 3,5 milioni di veicoli. Le autorità alla concorrenza hanno dato il loro assenso alla fusione dei due colossi del settore all'interno dell'European economica area, che comprende i 27 Paesi della UE, più l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, ponendo però condizioni specifiche locali in Repubblica Ceca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia e Portogallo, dove si sarebbero create posizioni di predominio eccessivo. ALD, pertanto, ha accettato di vendere alcune aree di business in questi Paesi, concedendo agli acquirenti un periodo di transizione di tre anni durante i quali i ...

Contropiano

A livello, ALD Automotive è presente in 43 Paesi e LeasePlan in 29; gli azionisti esistenti potranno acquisire nuove azioni di ALD entro la fine del 2022, mentre l'intera operazione ......da parte di un imprenditore che nel passato ha rilanciato l'azienda siderurgica e che ora ha favorito un'operazione di acquisizione che proietta lo stabilimento aostano in unoma anche di alto valore simbolico da parte di un imprenditore che nel passato ha rilanciato l'azienda siderurgica e che ora ha favorito un'operazione di acquisizione che proietta lo stabilimento ...Oltre i livelli pre Covid, per prodotto interno, fatturato delle imprese, produzione ed export. Chiudere il gap, per la provincia di Lodi, assume un ...