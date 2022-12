Promesse vs governi. Meloni non è Tsipras e i mercati lo confermano

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il livello di spread tornato basso, sceso dopo la presentazione della manovra, accanto al lavoro silenzioso ad esempio dei ministri Fitto e Giorgetti, nonostante il continuo rumore “di fondo”, conferisce ai primi quaranta giorni di governoun impatto positivo, sia dinanzi agli interlocutori internazionali come agenzie di rating e alleati, che al sistema Ue che consuetamente guarda con preoccupazione all’Italia per via dell’elevato debito pubblico. Il fenomeno del passaggio epocale dall’opposizione alle stanze di governo, tratteggiato nelle ultime settimane in molteplici modi, è apparso anche sulla stampa francese accostando Giorgiaa Alexis: quel poco in comune che i due esponenti hanno è nel percorso elettorale che dal 4% li ha portati entrambi a governare con una limpida vittoria nelle urne. Ma nulla di più, ...