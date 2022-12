Leggi su internazionale

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ripensando a come hai usato in passato il tuo potere personale per sconfiggere le tue paure, quali metodi hanno funzionato meglio? Sei stato ispirato da persone coraggiose? Storie o simboli ti hanno insegnato trucchi utili? T’invito a ripensare... Leggi