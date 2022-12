Napoli | Marinella | “Non trovo 15 dipendenti | preferiscono lavorare in un call center”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Voglio lanciare un grido d’allarme. Siamo a, capitale della disoccupazione, noi nei nostri laboratori abbiamo bisogno di 10-15 giovani ma non riusciamo a trovarli”. Così il “re” delle cravatte, Maurizio, nel suo intervento durante l’evento organizzato da Tecno a Palazzo Ischetella. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

La Repubblica

... Legambiente Parco Letterario Vesuvio APS, WWF, Quartiere Intelligente I Soggetti aderenti all'XI edizione del Festival delle Scale di: Associazione culturale Lillerie,Di ..."Voglio lanciare un grido d'allarme. Siamo a, capitale della disoccupazione, noi nei nostri laboratori abbiamo bisogno di 10 - 15 giovani ma non riusciamo a trovarli". Maurizio, uomo immagine del noto brand di cravatte, ... Napoli, Parco della Marinella via la megadiscarica: "Ora alberi e fontane" Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Presentato a Palazzo San Giacomo il ‘Festival delle Scale di Napoli’ giunto alla sua XI edizione che quest’anno si avvale della colla ...