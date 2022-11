Messi-Lewandowski | cos’è successo? A fine partita il chiarimento

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tutto è finito con un abbraccio dopo il triplice fischio, ma durante Argentina e Polonia non è andato tutto liscio tra. La tensione, sicuramente, era alle stelle considerando l’importanza del match per il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali del Qatar 2022 e i giocatori hanno lottato con tutte le loro forze. La Polonia, sotto 2-0, ha difeso per impedire all’Argentina di segnare altri gol e, dunque, di essere eliminata dalla rassegna iridata a causa della differenza reti.ha quindi difeso in maniera molto serrata su Leo, che ad un certo punto non ha gradito l’atteggiamento del suo avversario. Il polacco, fermato dall’arbitro, ha chiesto scusa alla Pulce, porgendogli la mano, ma il calciatore argentino, visibilmente infastidito in volto, non ha ricambiato. A ...