Mauro Ermanno Giovanardi | la biografia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) foto di Silva RotelliMONZA – Nato a Monza il 3 maggio del 1962,è cantautore raffinato e poliedrico, da più di 20 anni sulla scena musicale italiana come autore, interprete, performer, produttore discografico e direttore artistico di prestigiosi festival di musica e letteratura. Tra i creatori della scena underground in Italia, fonda nel 1993 i La Crus, band dirompente che cambia le regole della musica alternativa italiana. Solista dal 2007, i suoi lavori sono espressioni di ricerca di atmosfere sempre diverse eppure accomunate da un’impronta inconfondibile e sincera, libera di muoversi fra il rock, il pop, la tradizione cantautorale italiana e spettacoli di teatro canzone. Quattro volte Targa Tenco, ha realizzato 3 album con la band The Carnival Of Fools, 8 album con i La Crus e 5 come artista ...