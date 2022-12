Le lacrime di un popolo | i due minuti folli di Tunisia-Francia

Leggi su serieanews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Altalena di emozioni nel match tra: pur essendo eliminati, le Aquile di Cartagine hanno fatto la storia Non è vero che la storia la scrivono solo i vincitori. C’è una parte della storia, quella che in pochi vanno a leggere e apprezzano, che andrebbe comunque ascoltata. Due. Sembrano non bastare per fare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.