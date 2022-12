La Juventus osserva Jonathan David

numero-diez.com

Commenta per primo Sulla questione delle plusvalenze lapotrebbe essere in buona fede. LoLudovico Morello, il gip del Tribunale di Torino, che lo scorso 12 ottobre ha respinto le richieste di misure interdittive per Andrea Agnelli e altri ...Le dichiarazioni del gip Sulla questione delle plusvalenze lapotrebbe essere in buona fede. È quantoLudovico Morello, il gip del Tribunale di Torino che lo scorso 12 ottobre ha ... La Juventus osserva Mohammed Kudus: i dettagli Sulla questione delle plusvalenze la Juventus potrebbe essere in buona fede. È quanto osserva Ludovico Morello, il gip del Tribunale di Torino che lo scorso 12 ottobre ha respinto ...È quanto osserva Ludovico Morello, il gip del Tribunale di Torino che lo scorso 12 ottobre ha respinto le richieste di misure interdittive per Andrea Agnelli e altri indagati dell'inchiesta sui conti ...