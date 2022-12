La Cina molla sui lockdown drastici | addio a parte delle restrizioni

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Le autorità cinesi hanno parzialmente allentato le drastiche misure anti-Covid nel distretto di Haizhu, a Guangzhou. La megalopoli di 13 milioni di persone è il più grande di una serie di focolai di coronavirus ripresi in tutta laall'inizio di ottobre: a Haizhu, l'area più colpita durante l'epidemia della città, il traffico e il trasporto pubblico sono ripresi in molte aree precedentemente bloccate. Riaperti anche centri commerciali e ristoranti. La maggiordegli 1,8 milioni di persone del distretto sono stati confinati nelle loro case per quasi un mese. Nell'ultimo periodo nel paese di Xi Jinping si sono verificate diverse proteste contro leper contenere il Covid e seguire la strategia degli zero contagi.

la Repubblica

