Guardia Sanframondi | a rischio la chiusura dell’ufficio del Giudice di Pace

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota dell’avvocato Raffaele Benevento, ex consigliere comunale diche esprime preoccupazione sulla probabilelocale deldi. Di seguito il testo integrale: “C’è un forteche l’unico e stimato presidio di giustizia deldidiverrà chiuso. Prossima alla pensione e a lasciare l’ufficio sarà il cancelliere e pertanto la mancanza di personale determinerà questo epilogo nefasto per la nostra comunità ma soprattutto per l’intero territorio di competenza che rappresenta tutta o quasi la valle del Sannio. Non possiamo attendere che l’inerzia prenda e risolva ...