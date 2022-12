Gaia Randazzo | il giallo a Chi l' ha visto? Scomparsa sulla nave | l' ultimo messaggio e i video su TikTok | ' Erano tutti ubriachi'

(Di giovedì 1 dicembre 2022)nella notte tra il 10 e l'11 novembre mentre, insieme al fratello, viaggiava su un traghetto GNV Genova - Palermo per raggiungere la nonna e i parenti in Sicilia. Quello ...

è scomparsa nella notte tra il 10 e l'11 novembre mentre, insieme al fratello, viaggiava su un traghetto GNV Genova - Palermo per raggiungere la nonna e i parenti in Sicilia. Quello ...Chi l'ha visto, Greca Spreafico è stata sequestrata: la nuova ipotesi sulla scomparsa della cantante, il giallo a Chi l'ha visto. Scomparsa sulla nave, l'ultimo messaggio e i video tu ...Gaia Randazzo è scomparsa nella notte tra il 10 e l'11 novembre mentre, insieme al fratello, viaggiava su un traghetto GNV Genova-Palermo per raggiungere la nonna e i parenti in ...Tra i temi trattati ieri sera su Rai3 dalla trasmissione “Chi l’ha visto” c’era anche la scomparsa di Gaia Randazzo, la 20enne estetista palermitana residente con la famiglia a ...