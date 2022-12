Dove si sposano Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Data del matrimonio e location

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 dicembre 2022)si sposeranno il prossimo anno. Intanto nella loro vita è arrivato il piccolo Thiago e i due neo- genitori sono pronti a pronunciare in fatidico ‘sì’. Sullae ladelle nozze massimo riserbo, seppure l’influencer ha reso nota qualche indiscrezione sul suo profilo Instagram. La chiesa delle nozze Sono stati i follower dell’influencer a notare uno scatto fatto dallavicino a una chiesa di Roma. Uno scatto pubblicato con tanto di cuore in evidenza, un segnale evidentemente che quella chiesa ha un significato particolare per lei. E in aggiunta pubblica un altro post nel quale scrive come didascalia: “Special day”. Insomma sembra si tratti di indizi che non lascerebbero adito a dubbi. La chiesa in questione è la Basilica ...