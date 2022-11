Congedo parentale autonomi | come funziona e quali sono i tempi per la presentazione della domanda?

(Di giovedì 1 dicembre 2022) ROMA – Con la circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122 l’Istituto ha fornito le indicazioni su maternità, paternità e, in seguito alle novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. La circolare aveva specificato che, in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Online la procedura per ladelle domande diBonus 1.000€ Asilo Nido, su INPS Web corsa per la: 144mln di fondi stanziati. Bonus Bebè 2019: chiarimenti su requisiti e pagamento Che pensione mi spetta? Le direttive dell’InpsSARS CoV-2: modalità di fruizione Assegno unico e universale 2022 per i figli: ...

Aiutare le imprese ad affrontare la trasformazione digitale e rafforzare il pacchetto famiglia, in particolare il capitolo del. Il governo è pronto ad esaminare nel dettaglio tutte ...Aiutare le imprese ad affrontare la trasformazione digitale e rafforzare il pacchetto famiglia, in particolare il capitolo del. Il governo è pronto ad esaminare nel dettaglio tutte ...Renzi: 'Surreali le crtiche al Terzo polo'. Letta vede le associazioni e annuncia una contromanovra del Pd. Berlusconi rilancia su assunzioni e pensioni (ANSA) ...Novità in legge di bilancio: non un mese in più ma indennizzo più alto per un mese, solo per la madre. Vediamo meglio di cosa si tratta: ...