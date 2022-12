Ciclismo | Tour 2024 terminerà a Nizza e non a Parigi

(Di giovedì 1 dicembre 2022), 1 dic. - (Adnkronos) - Ilde Francesi concluderà ail 21 luglio. Per la prima volta dal 1905 nonquindi a, a causa della concomitanza dei preparativi per i Giochi Olimpici che si terranno nella capitale francese dal 26 luglio all'11 agosto. Lo hanno annunciato gli orgatori della corsa. L'ultima tappa, tradizionalmente una volata sugli Champs-Elysées, questa volta sarà una cronometro individuale. Sarà la prima volta che ilfinirà con una crono dal 1989 quando il francese Laurent Fignon perse la maglia gialla per otto secondi, il più piccolo distacco della storia, contro lo statunitense Greg Lemond.

