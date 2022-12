Calcio | prende forma il tabellone dei Mondiali | Francia-Inghilterra e Spagna-Brasile ai quarti? Tutti gli scenari

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) I2022 distanno per entrare nel vivo, si sta per concludere la fase a gironi e si sta delineando ildella fase a eliminazione diretta. Al momento conosciamo metà degli ottavi di finale, che andranno in scena tra il 3 e il 6 dicembre in Qatar. L’Olanda è attesa dal rognoso incrocio con gli USA, mentre l’Argentina partirà coni favori del pronostico contro l’Australia: le due vincenti si incroceranno tra loro in un quarto di finale che promette scintille. L’è apparsa in ottima, ma non dovrà sottovalutare l’ottavo di finale contro l’arrembante Senegal. Larirà la difesa del titolo iridato contro la Polonia: Mbappé e compagni dovrannore con le pinze i biancorossi, pur ...