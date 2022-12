Avv Grassani | “Ecco cosa rischia la Juve Non escludo retrocessione e revoca degli scudetti”

ilmessaggero.it

Il legale del Napoli. Mattiaha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. 'La clausola di Kim non ha validità fino al 30 giugno 2023. La volontà della società, non solo per questo ...Commenta per primo Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'avvocato Mattia- legale del club azzurro - ha fornito alcuni dettagli in merito alla clausola inserita nel contratto del difensore Kim Min - Jae : 'La volontà della società, laddove ci siano clausole, è ... Cosa rischia la Juventus L'avvocato Mattia Grassani: «L’eventuale pena dovrà essere afflittiva» Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, l'avvocato Mattia Grassani ha parlato così della querelle United-Cristiano Ronaldo ...L’avvocato esperto in diritto sportivo Mattia Grassani ha detto la sua sul caso di licenziamento di Boban al Milan L’avvocato esperto in diritto sportivo Mattia Grassani ha detto la sua sul caso del l ...