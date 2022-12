Assegno Unico 2023 odiosa delusione | aumenti e tagli | nuove soglie ISEE | chi guadagna | chi perde

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Cambia tutto sull’a causa dell’: che chitanto ma c’è anche chie vediamo come funziona. L’è una misura preziosissima perchè con ilo del reddito di cittadinanza è rimasta come unica misura di contrasto della povertà. Insomma l’è oggi ma soprattutto sarà nell’modo per ottenere qualche soldo dallo stato da parte delle famiglie. Aumento(Ilovetrading.it)Ma chiariamo subito che il tanto sbandierato aumento dell’del 50% in realtà è unaperchè pochissime famiglie potranno averlo e cambia ...

... nella capacità di progettare una nuova politica dei redditi e di mettere in campo riforme strutturali" "Apprezzabile è il potenziamento dell'per le famiglie numerose, l'innalzamento ...La Legge di Bilancio del governo Meloni rende più sostanzioso l': per il 2023 previste maggiorazioni del 50% per i figli nel primo anno di vita. Maggiorazione del 50% anche per i figli da 1 a 3 anni in famiglie numerose. Dall'importo di 100 euro si ... Inflazione, rivalutati assegno unico e pensioni ma il reddito di cittadinanza resta fuori "All'incontro del 7 dicembre a palazzo Chigi andremo motivati, determinati a modificare e rivedere la manovra. Nella nostra cultura, nella cultura della Cisl, c'è il trattare fino all'ultimo minuto".Con la Legge di Bilancio l'assegno unico raddoppia. Per gli Isee più bassi previsti aumenti di oltre 1.000 euro l'anno. Ecco a chi spetta ...