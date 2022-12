Ardea | 3 arresti per riciclaggio di auto rubate

(Di giovedì 1 dicembre 2022) CRONACA DI ROMA – La Polizia di Stato ha eseguito a Roma tre ordinanze di custodia cautelare, disposte nei confronti di persone già note alle forze dell’ordine. I provvedimenti personali sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Velletri, a seguito di un’indagine su presunto traffico illecito di veicoli. Nel mese di settembre l’attenzione degli inquirenti è stata attirata da ambigui movimenti di veicoli nei pressi di un fabbricato ad, in stato di semiabbandono ma ancora ermeticamente chiuso da una recinzione e da un cancello. Ieri a Roma la Polizia di Stato ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare. Questo è stato ordinato contro persone già note alla polizia. L’azione è stata promossa dal GIP del Tribunale di Velletri a seguito di un’indagine su presunto traffico di veicoli coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri e svolta dal Nucleo di ...

